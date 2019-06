En marcha las Conferencias de innovadores

Las reuniones provinciales con vistas a la II Conferencia de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), avanzan según lo establecido en el cronograma hacia la magna reunión.

Alfredo Machado López, presidente de la ANIR, informó que ya se realizaron esos encuentros en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila.

En las conferencias provinciales de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, se analizan el cumplimiento de los planes temáticos, el apoyo que brindan los aniristas a la solución de los problemas de la producción y los servicios, y la elevación del ahorro en todos frentes.

Igualmente, se ratifican los compromisos individuales y colectivos establecidos en el presente año, en cuanto a la producción y recuperación de piezas de repuesto, y la elevación de la productividad.



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.