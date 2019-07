En Cienfuegos Caravana Pastores por la Paz

Cienfuegos, Cuba.- Desde este domingo desarrolla un programa de actividades en Cienfuegos, la 30ma. Caravana Pastores por la Paz, integrada por 34 miembros procedentes de los Estados Unidos.

En la primera jornada realizaron un trabajo voluntario en la cooperativa de producción agropecuaria Romárico Cordero junto a sus asociadosy recorrieron distindos lugares de la ciudad, acompañados por especialistas de la Oficina del Conservador.

Los caravanistas Pastores por la Paz visitaron el Cabildo de Santa Bárbara, en el municipio de Palmira, donde practican manifestaciones afrocubanas, mientras que este lunes visitarán el hospital provincial Doctor Gustavo Aldereguía Lima.

En la institución participarán en una conferencia sobre el sistema de salud en Cuba y luego sostendrán un encuentro con dirigentes de la central de trabajadores y conocerán ascerca del papel del movimiento sindical.

