Embalses en Granma a la mitad de su capacidad

Bayamo, Cuba. – Casi 463 millones de metros cúbicos de agua tiene embalsados Granma, el 49 por ciento de la capacidad provincial.

La presa Cautillo de Jiguaní tiene el mayor por ciento de llenado al 91, Vicana de Media Luna al 73, Paso Malo de Bartolomé Masó al 72, y le siguen Cilantro de Pilón, y de Bayamo Pedregales y Cauto El Paso.

Ese embalse contiene más de 172 millones de metros cúbicos de agua, para regar plantaciones de cultivos varios, caña, arroz, y además ese acuatorio se emplea en la cría de peces de agua dulce.

En cuanto a las lluvias Granma cerró julio con casi la totalidad del promedio histórico anual, indicador que exceden los municipios deCauto Cristo, Río Cauto, Jiguaní, Bayamo, Media Luna y Niquero, precisa el informe del Puesto de dirección de Recursos Hidráulicos.

