Elecciones en Cuba: importante paso hacia el 19 de Abril

La Habana, Cuba.- 604 diputados, de los 605 electos, fueron consultados y realizaron sus propuestas para la nueva dirección del Parlamento, e integrantes del Consejo de Estado, informó a Radio Reloj la Presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional, Gisela Duarte Vázquez.

Explicó que durante ese proceso, el cual finalizó el viernes último, no se pudo entrevistar a solo un diputado, quien se encuentra en una misión de trabajo en Venezuela.

Gisela Duarte Vázquez, señaló que en estos momentos la Comisión de Candidaturas Nacional trabaja en la evaluación de todas las propuestas realizadas por los legisladores.

De ahí -apuntó- saldrán las candidaturas a presentarse el próximo 19 de Abril, para la elección de la nueva jefatura del Parlamento, así como el Presidente, Primer Vicepresidente, Vicepresidentes y demás miembros del Consejo de Estado.

