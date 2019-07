Disponible en Cuba nuevo canal de pago electrónico

La Habana, Cuba. – Desde hace días ya está disponible en Cuba la aplicación En Zona, hoy solo abierta para personas naturales, aunque en su total funcionamiento gestionará todas las transacciones hechas entre personas naturales , y cooperativas, así como la administración de negocios.

Mediante la página web enzona.xetid.cu, los usuarios por el momento solo podrán efectuar transferencias de saldo, donarlo o enviarlo como regalo a familiares y amigos, siempre que cuenten con una tarjeta magnética emitida por los bancos Metropolitano, Popular de Ahorro, o de Crédito y Comercio.

Al anunciar su prueba piloto, la ministra Presidenta del Banco Central de Cuba, Irma Martínez, subrayó que para agosto se publicará otra versión, con nuevas prestaciones.

Más adelante está prevista la versión 3.0 de la aplicación En Zona, que permitirá el pago con el celular en las entidades de comercio.

