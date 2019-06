Diputados continúan debates sobre Proyecto de Ley Electoral

La Habana, Cuba. – Como parte del cronograma de discusiones previsto para debatir y aportar al Proyecto de Ley Electoral, los parlamentarios de Holguín y Las Tunas analizarán hoy el texto, como paso previo e imprescindible para su incorporación en la agenda de un próximo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional.

Este viernes iniciaron esos encuentros con los legisladores de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, con la participación también de juristas, profesores de Derecho y otros invitados.

Las reuniones continuarán hasta el 26 de junio con el objetivo de, además de consensuar el Proyecto de Ley Electoral, enriquecerlo con la sabiduría colectiva.

El documento está disponible en el sitio web del Parlamento cubano, y se habilitó también el correo electrónico leyelectoral@np.gob.cu, para los ciudadanos que deseen enviar sus opiniones.

