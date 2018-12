Díaz-Canel recibe a importante personalidad de Japón

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la mañana de este martes al señor Keiji Furuya, presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón-Cuba, quien realiza una visita en el contexto de las actividades conmemorativas por el aniversario 120 de la migración japonesa a nuestro país.

Durante el cordial encuentro ambos coincidieron en destacar el buen estado de las relaciones bilaterales y rememoraron igualmente la visita oficial a Cuba del Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, en septiembre de 2016, y su contribución al avance de los vínculos entre las dos naciones.

Acompañó al distinguido visitante el excelentísimo señor Masaru Watanabe, embajador de Japón. Por la parte cubana participó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.