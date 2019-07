Díaz-Canel expresa condolencias por fallecimiento de Jaime Ortega

La Habana, Cuba. – En un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, el presidente de los Consejos de Estado y Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel manifestó sus condolencias por el fallecimiento hoy en La Habana del Cardenal Jaime Ortega Alamino.

Nuestras condolencias por el fallecimiento del Cardenal Jaime Ortega. Es innegable su aporte al fortalecimiento de las relaciones entre la Iglesia Católica Romana y el Estado cubano, escribió en la red Twitter el mandatario cubano.

Fallecido hoy en La Habana, Jaime Ortega Alamino nació en Jagüey Grande y se inició como sacerdote en 1964, desempeñando su labor eclesiástica en las Diócesis de Matanzas y Pinar del Río y la Arquidiócesis de La Habana, siendo investido como Cardenal por el Papa Juan Pablo Segundo en 1979.

Desde su labor ecuménica, Jaime Ortega Alamino laboró de manera intensa en favor de fortalecer las relaciones entre la Iglesia Católica Romana y el Estado cubano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.