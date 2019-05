Destacan relaciones de Cuba y África (+Fotos)

El presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo, destacó en La Habana, las excelentes relaciones con África, al celebrar el día de ese continente, durante un encuentro con representantes diplomáticos de naciones de la región.

Al conmemorar el Día de África con representantes de las misiones diplomáticas de ese continente acreditadas en Cuba, Lazo afirmó que los vínculos son una prioridad en la política exterior cubana; los mismos están basados en firmes posiciones de principios, añadió.

Lazo agradeció también las resoluciones de la Unión Africana ante el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, y el voto unánime a favor de las resoluciones presentadas en la ONU.

Expresó que la isla caribeña promueve un foro para fomentar la unidad con África; por su parte, el embajador de Guinea Bissau, Abel Coelho, decano del cuerpo diplomático africano, reiteró el apoyo del continente a la mayor de Las Antillas.

