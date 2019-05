Desde hoy en Guantánamo seminario por la paz

Ciudad de Guantánamo, Guantánamo.- Con las palabras de bienvenida a cargo de Silvio Platero, presidente del Movimiento cubano por la Paz; y una intervención especial de María Do Socorro Gomes Presidenta del Consejo Mundial homónimo comenzó en Guantánamo el 6to Seminario Internacional por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras.

El miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Victor Gaute, hará una intervención especial; que dará paso al Presidente del gobierno local, Emilio Matos con una exposición sobre esa provincia.

Para hoy se prevé, además, las esperadas ponencias de la coronela estadounidense ANN WRIGHT; así como de Adán Chávez, embajador de Venezuela en Cuba, y de SAMER SAAD, agregado de la Embajada de Siria.

También en esta jornada del Seminario, que se extenderá hasta el lunes, se presentará la exposición de carteles Un mundo de Paz es posible.

