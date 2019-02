Depositan ofrendas florales ante la tumba de Martí (+Fotos)

Con una ceremonia militar y el depósito de ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro y del presidente Miguel Díaz-Canel ante la tumba de José Martí, fue recordado el aniversario 124 del reinicio de la guerra independentista.

Frente a la llama eterna en el cementerio Santa Ifigenia, se realizó hoy la solemne ceremonia donde además se colocaron flores al Héroe Nacional a nombre del pueblo cubano y los Consejos de Estado y de Ministros.

Camilitos de Pinar del Río y cadetes de la Escuela Militar Superior Comandante Arides Estévez tuvieron a su cargo en el Mausoleo del Apóstol la guardia de honor, actividad presidida por las máximas autoridades del Partido y Gobierno en Santiago de Cuba.

Mientras en el poblado santiaguero de Baire se rememoró este día glorioso de la Patria de reinicio de las luchas por la independencia, organizado por José Martí.

