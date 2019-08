Denuncia Canciller cubano sanciones norteamericanas contra su homólogo iraní

La Habana, Cuba. – El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó como una violación del Derecho Internacional las sanciones contra su homólogo de Irán, Mohammad Javad Zarif, impuestas recientemente por Estados Unidos.

En un mensaje publicado en su perfil de la red social Twitter, el jefe de la diplomacia cubana agregó que las medidas punitivas “buscan incrementar el hostigamiento contra el hermano pueblo iraní.”

Días atrás, Washington, por medio del Departamento del Tesoro, determinó congelar supuestos activos de Zarif en Estados Unidos, y prohibir los negocios de ciudadanos norteamericanos con el Canciller iraní.

Esta nueva acción unilateral de la Casa Blanca, muestra su hostilidad hacia la nación islámica, la cual acrecienta desde que el gobierno del país norteño abandonó en mayo de 2018 el pacto nuclear con Teherán.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.