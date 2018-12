Efectuarán actividades infantiles en zoológico avileño

Agrupaciones humorísticas y proyectos culturales avileños se darán cita en el zoológico provincial de Ciego de Ávila, con el propósito de proporcionar un agradable fin de año para los más pequeños de casa y sus familias mediante una programación especial.

Miguel Ángel Pérez, responsable de recreación en el zoológico provincial, informó que los espectáculos dirigidos a los menores de edad se efectuarán en las áreas de la instalación avileña preparadas con anterioridad.

El directivo indicó que los trabajadores de las diferentes áreas del zoológico avileño laborarán el martes 25 a pesar de ser un día feriado lo que beneficiará a los visitantes.

A ello se suman habituales escenarios del lugar, como el aula de Educación Ambiental, la Ludoteca, almacenes, baños, Joven Club de Computación, cafeterías, exhibidores y recintos que acogen una variedad de especies de animales.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.