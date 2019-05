Cubanos alzan su voz contra la Ley Helms-Burton

Guantánamo, Cuba. – Los trabajadores de la Salud abrirán el primer bloque del desfile en Guantánamo por el Día Mundial del Proletariado, que en esa provincia tendrá su máxima expresión en la citadina Plaza de la Revolución Mariana Grajales, aseguró la líder sindical del extremo oriental, Juana Eglys Fernández Louit.

La Secretaria General de la Central de Trabajadores de Cuba en ese territorio agregó que dividida en tres bloques la clase obrera guantanamera rechazará la presencia de la ilegal base naval yanqui en Caimanera y el genocida bloqueo contra nuestro país.

También será momento oportuno para respaldar la continuidad de nuestro proceso socialista, legitimar la vigencia del legado de Fidel y enviar al mundo un genuino mensaje de unidad nacional.

Guantánamo cuenta con más de 140 mil afiliados a la CTC, quienes junto a sus familiares protagonizarán otro histórico desfile por Cuba.

El Secretario General de la sección sindical en la Oficina de Control del Ministerio de Comunicaciones en Pinar del Río, Janiel Blanco Garcia dijo que el colectivo estará presente este Primero de Mayo para decir no al bloqueo yanki.

Detalló que será otra muestra de Unidad, compromiso y victoria ante la nueva escalada y la pretensión de implantar el Título III de la ley Helms-Burton, instrumento mafioso a partir de quienes pusieron sus sucias manos para elaborarlo.

El secretario de la sección sindical de la Oficina de Control del Ministerio de Comunicaciones en Pinar del Río confirmó que junto ellos, lo harán radioaficionados cuyas transmisiones se originarán desde varios puntos de la capital vueltabajera.

Janiel Blanco Garcia reafirmó que antes de las 07:00 de la mañana estarán ocupando sus puestos enarbolando consignas en defensa de la Revolución y el Socialismo.

Con consignas revolucionarias, banderas multicolores y el regocijo por el cumplimiento de varias tareas, los trabajadores de Ciego de Ávila están listos para ratificar su unidad este Primero de mayo.

La concentración principal por la efeméride tendrá lugar en la plaza de la Revolución Máximo Gómez, donde ya se palpa el ambiente festivo en una tribuna por donde pasarán las masas para patentizar su decisión de preservar el socialismo.

En todos los municipios habrá actos para festejar el Primero de Mayo, fecha a la que los avileños llegan con avances en el programa agroalimentario, entre estos la cosecha de unas 15 mil toneladas de papa.

Durante la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, el movimiento obrero de Ciego de Ávila está optimista para ratificar, una vez más, su compromiso con la Revolución y el apoyo a la República de Venezuela.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.