Cuba y Siria aseguran relación estratégica

La delegación del Partido Comunista de Cuba, encabezada por el miembro del Secretariado, Jorge Cuevas Ramos, sostuvo un encuentro con el subsecretario del Partido Baath Árabe Socialista de Siria, Hilal Al Hilal.

Ese encuentro es continuación de la relación estratégica entre nuestros dos países, cuyas bases fueron establecidas por los líderes históricos Hafez Al Assad y Fidel Castro Ruz, afirmó Al Hilal.

Asimismo, transmitió los saludos del presidente Bashar al-Assad, secretario general del partido Baath, a Raúl Castro, primer secretario del Comité Central del Partido, y al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, así como sus deseos de prosperidad y victoria.

Los dos países comparten una larga historia de lucha; y Cuba es la puerta para América Latina, como lo es Siria para Oriente Medio, subrayó, y agregó que las fuerzas de la hegemonía y el imperialismo global desataron guerras contra esas naciones.

