Cuba y Canadá impulsan el turismo en la Isla

Turoperadores canadienses expresaron su respaldo a la estrategia de Cuba de sobrepasar este año la barrera de los 5 millones de visitantes.

El ministro cubano de Turismo, Manuel Marrero, anunció en su cuenta en Twitter el apoyo de los agentes de viajes con quienes dialogó en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2019.

El encuentro con los turoperadores se realizó como parte de la celebración en La Habana de la Feria Internacional de Turismo, un evento destinado a mostrar las potencialidades del sector en el país, la cita también se realiza en el contexto de las actividades por los festejos del aniversario 500 de La Habana.

En cuanto a los puertos, el de La Habana recibe los viajes de 12 de las 17 compañías que tienen trayectos a este país, y la capital atiende a más de la mitad de todos viajeros que llegan de vacaciones al archipiélago.

