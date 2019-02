Cuba-Turquía: empeño compartido de solidificar relaciones

Como muestra de la voluntad de solidificar las relaciones económicas bilaterales, hoy se inauguró la plenaria de la IV Reunión de seguimiento Cuba-Turquía.

La Viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Ileana Núñez, dijo que en 2018 se aprobó el primer negocio con inversión extranjera de Turquía en la Isla, dirigido a la remodelación de la terminal de cruceros de La Habana.

Resaltó el crecimiento del intercambio comercial entre ambas naciones en más de un 30 por ciento, la compra directa de carbón y metales varios por la empresa cubana ACINOX, y agregó que se trabaja en la formulación de un proyecto de fortalecimiento y control del agua en Cuba.

La Viceministra de Comercio de Turquía, Gonza Yilmaz Batur, destacó los lazos históricos de amistad, y felicitó al pueblo cubano por la aprobación de la nueva Carta Magna.

