Cuba, sistema judicial consolidado y representativo

La Habana, Cuba. – El país cuenta con un sistema judicial fortalecido y de profunda raíz popular, afirmó en La Habana Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular.

En un acto político cultural con motivo del aniversario 45 del sistema en su conjunto, efectuado en el Teatro Martí, Ferro recordó las primeras disposiciones legales después del triunfo de la Revolución, para extirpar los desmanes y la corrupción de la tiranía de Fulgencio Batista.

Mencionó la ley de Organización del Sistema Judicial y otras normas encaminadas a su perfeccionamiento, sobre la base de jueces profesionales y legos en todas las materias, electivos, responsables y revocables.

Los tribunales que lo integran asumen su labor como servidores públicos encargados de brindar acceso a la justicia, tutela judicial y seguridad jurídica a las personas e instituciones.

