Cuba reordenará tarifas de servicios de abasto de agua

La Habana, Cuba. – A partir del 2020, Cuba aplicará un reordenamiento en el sistema de tarifas para el consumo de agua, con vistas a fomentar una conciencia de consumo racional y eficiente de los recursos hídricos del país.

El vicepresidente primero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Bladimir Matos Moya, informó que el cobro será progresivo y se aplicará a los usuarios de los sectores productivo, presupuestado y doméstico con metros contadores.

Matos Moya subrayó que la actualización no se realiza para aumentar los dividendos de la empresa, sino para incentivar el ahorro, y explicó que el consumo energético de la actividad se considera entre los más elevados del país.

Según se informó, para los sectores doméstico y presupuestado, el precio por el consumo dentro de la norma no varía, mientras que en el sector productivo sí aumenta, por haberse detectado signos de uso irracional del recurso.

