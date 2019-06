Cuba ratifica cumplimiento de sus metas ambientales (+Fotos)

Cada año nuestro país destina importantes recursos para la protección, e incremento de los bosques, afirmó Irma Martínez al inaugurar la V Reunión del desafío de Bonn en América Latina, que se desarrolla en Cuba por primera vez.

La Ministra Presidenta del Banco Central de Cuba destacó que la restauración de paisajes y reforestación, como parte de la Tarea Vida, se aprecia a través de acciones de protección de las costas, y el manejo de cuencas.

Irma Martínez, quien también está al frente del Comité de Coordinación Interministerial para el Fondo Verde del Clima, significó que Cuba estima restaurar y reforestar, para 2030, 460 mil hectáreas de paisajes.

En la Reunión del Desafío de Bonh Cuba ratificó su disposición de trabajar en el cumplimiento de las metas ambientales ante los convenios internacionales.

