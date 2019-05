Cuba participa en Simposio Internacional dedicado a José Martí

El IV Simposio Internacional José Martí: Universalidad y Autonomía Intelectual en América Latina, sesiona en Bogotá, capital de Colombia, con la participación de expertos de países de la región.

Con un sentido de memoria crítica en el contexto del Bicentenario de la República de Colombia, el evento reúne a destacados conferencistas de Cuba, Ecuador, Costa Rica, México y del país anfitrión.

El reconocido estudioso cubano de la obra martiana Pedro Pablo Rodríguez ofreció una conferencia magistral, sobre el alcance de la independencia hispanoamericana para el Héroe Nacional de la mayor de las Antillas.

Con sede en la Universidad Libre de Colombia, intelectuales, profesores, estudiantes colombianos y trabajadores de la misión estatal de Cuba en Bogotá, asisten al simposio, centrado en la reflexión académica con base en la propuesta fundacional y latinoamericanista de Martí.

