Cuba, país completamente electrificado

El ministro de energía y minas de Cuba, Raúl García, informó este jueves que desde este año el país está electrificado en su totalidad, lo que valoró de paso importante para el desarrollo económico y social.

García, quien intervino en el programa televisivo Mesa Redonda que trató el tema, dijo que los últimos reductos sin ese servicio fueron 16 614 viviendas a las que se le instalaron paneles fotovoltaicos en abril pasado.

Recordó que actualmente existe una generación de electricidad 14 veces superior a la entregada antes del triunfo de la Revolución, y agregó que la población cubana tuvo este año 99,7% de servicio eléctrico.

El ministro de energía y minas se refirió además al programa de inversiones en ese sector que incluye 56 parques fotovoltaicos en todas las provincias del país, y el interés en las energías limpias.

Israel Cervantes, general de brigada de la reserva y director de la Unión de la Industria Militar, intervino en la Mesa Redonda para informar sobre los aportes de esa entidad a la economía nacional.

Explicó diversos renglones que además de beneficiar a las fuerzas armadas satisfacen demandas civiles como tapas metálicas, lámparas led, KIT de cocina, tanques plásticos, envases y piezas de repuestos, entre otras líneas.

En el programa televisivo también compareció el ministro de industrias Alfredo López, quien mostró optimismo a partir de la proyección de un amplio plan de inversiones en el sector para contribuir a la sustitución de importaciones.

Significó la inversión de 30,2 millones de dólares en 2019, en temas sobresalientes como una moderna planta de cloro, y otras inversiones que favorecerán las industrias del vidrio, la sideromecánica, ligera y electrónica.

