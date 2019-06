Cuba otorga total garantía a inversionistas extranjeros

El Gobierno de Cuba otorga total garantía a los inversionistas que traigan su capital a la Isla, incluso certificaciones y constancias para ofrecerles seguridad y confianza.

Michel Bernal, director Comercial del Ministerio de Turismo de Cuba, quien participa en la Cumbre de Turismo en Cancún, presidida por el ministro del ramo en Cuba, Manuel Marrero, explicó detalles sobre el tema.

Estamos trabajando para acelerar los trámites de apertura dando facilidades para que puedan abrir fácil y rápidamente sus negocios, colocar su dinero y comenzar a recuperar lo más pronto posible sus inversiones, indicó Bernal.

La Cumbre de Turismo Sustentable de Cancún termina hoy y entre los numerosos temas más discutidos estuvo el de la cooperación y los proyectos de multidestinos, así como el relacionado con el sargazo que afecta el litoral de las costas de Quintana Roo y varios países del Caribe.

