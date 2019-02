Cuba exige al Grupo de Lima oponerse a acción militar contra Venezuela

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, demandó al llamado Grupo de Lima su oposición rotunda a una acción militar contra Venezuela, en medio de la escalada en la hostilidad de Estados Unidos contra ese país.

Si el llamado Grupo de Lima no modifica el proyecto de Declaración impuesto por Estados Unidos y no se opone rotundamente a una acción militar contra Venezuela, asumirá una grave responsabilidad histórica como cómplice de una nueva guerra imperialista, advirtió en su cuenta de Twitter.

Rodríguez fijó la postura de la Isla en el contexto en el que el grupo creado para acompañar la cruzada antivenezolana de Washington se reúne en Colombia.

La semana pasada, Cuba advirtió que Estados Unidos buscaba imponer al Grupo de Lima una declaración para acusar a Venezuela de impedir la entrada de ayuda humanitaria, en caso de que esta no pudiera violar el sábado la frontera de ese país.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.