Cuba: Elecciones, Democracia e Historia

La Habana, Cuba. – Este 21 de marzo finalizó en toda Cuba el proceso de consulta a los recién electos delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular, respecto a las candidaturas que se presentarán el próximo domingo 25 para presidentes y vicepresidentes, en la sesión constitutiva de esos órganos de gobierno.

Así lo informó a Radio Reloj la presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional, Gisela Duarte, quien precisó que se logró consultar a más del 99 por ciento de los mil 265 delegados provinciales.

Detalló que no se pudo contactar solo a aquellos que, por razones de trabajo, estaban fuera del país, y destacó que este momento de las elecciones generales también deviene proceso democrático.

Gisela Duarte argumentó que ese periodo de consulta es liderado por las Comisiones de Candidaturas a nivel provincial, a través de la creación de grupos de trabajo.

En diálogo con Radio Reloj, la presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional, Gisela Duarte, explicó cómo acontecerá, este domingo, la sesión constitutiva de las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

Señaló que los delegados provinciales toman posesión de sus cargos, prestan juramento, y eligen al Presidente y Vicepresidente de esos órganos de gobierno, una vez presentada y aprobada la candidatura.

Refirió que la votación es secreta, el escrutinio lo realiza la Comisión Electoral Provincial, y es el presidente de esta quien anuncia el resultado y declara elegidos al Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Provincial, siempre que hayan obtenido más del 50 por ciento de los votos válidos emitidos.

