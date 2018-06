Cuba donará libros del comandante en jefe Fidel Castro

La Habana, Cuba.- Libros rubricados por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, serán obsequiados por Cuba a la Universidad de Estudios Extranjeros de Pyongyang, informó este miércoles una fuente diplomática.

Entre los textos que obsequiará la embajada de la Isla en la República Popular Democrática de Corea sobresalen La contraofensiva estratégica y una selección de los discursos de Fidel en la ciudad heroica de Santiago de Cuba.

También están las obras Un encuentro con Fidel, la histórica entrevista realizada por el periodista italiano Gianni Mina al Comandante en Jefe, editada por el historiador Pedro Álvarez, y publicada bajo el sello de la Oficina de publicaciones del Consejo de Estado de Cuba.

El resto de los libros corresponden a la Editora Política de La Habana, las editoriales de Ciencias Sociales, Arte y Literatura, Ediciones Cuba, entre otras prestigiosas casas cubanas.

