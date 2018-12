Cuba ante el cambio climático

El Canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, dio la bienvenida al acuerdo emanado de la XXIV Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP 24), realizada en Polonia, aunque valoró su resultado de insuficiente.

El titular de Relaciones Exteriores de la mayor de las Antillas, en su cuenta oficial en la red social Twitter, señaló que los países industrializados están obligados, política y moralmente, a aceptar responsabilidades comunes, pero diferenciadas, sobre este acuerdo.

También Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, quien participó en dicha conferencia, escribió recientemente en Twitter que en la COP 24 continúa sin solución el reclamo de los países en desarrollo.

En la magna cita, la delegación cubana presentó sus experiencias en la aplicación del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, Tarea Vida.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.