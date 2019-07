Cuba agradece mensajes por Día de la Rebeldía Nacional

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció mediante la red social Twitter los mensajes recibidos con motivo del Día de la Rebeldía Nacional.

El presidente interino de Argelia, Aldelkader Bensalah, trasladó al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, sus mejores votos de progreso y prosperidad para el pueblo de la Isla.

Por su parte, la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovi, envió a la mayor de las Antillas sus más cordiales felicitaciones y mejores deseos de prosperidad, además, manifestó su esperanza en el fortalecimiento y la profundización de las relaciones entre ambos pueblos.

También en Venezuela, Nicaragua, Angola, Rusia, México, Bolivia y otros países, conmemoraron el aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.