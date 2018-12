Convocan a la Asamblea Provincial del Poder Popular en Artemisa (+Foto)

La atención integral al perfeccionamiento del Poder Popular, aparece en la agenda de la VI sesión ordinaria de la Asamblea Provincial del órgano de gobierno en Artemisa, que se desarrollará este sábado desde las 9:00 de la mañana.

El presidente de la legislatura, Juan Domínguez Miranda, precisa que, en el teatro del Comité Municipal del Partido en la ciudad capital, los delegados también analizarán el otorgamiento de subsidios para acciones constructivas en viviendas.

Correspondiente al III Mandato del Poder Popular, la asamblea provincial en Artemisa constituirá la comisión temporal para el control y fiscalización de la actividad desarrollada por la Administración durante el actual año.

Los delegados analizarán y aprobarán los objetivos de trabajo de los órganos locales y las comisiones permanentes, y el plan de actividades para el próximo año 2019.

