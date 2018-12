Convocan al Premio de Periodismo 1ero. de Mayo

La Habana, Cuba. – La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) convoca a periodistas y realizadores de prensa escrita, radial, televisiva, agencias cablegráficas y corresponsales al Premio Periodístico 1ero. de Mayo 2019 que cada año se otorga por los festejos del Día del Proletariado Mundial.

Esta edición del certamen, tiene una connotación especial por la realización del XXI Congreso Obrero y la conmemoración de los aniversarios, 60 del Triunfo de la Revolución y 80 de la CTC.

Se otorgará premio a las obras que expresen el papel del moviento sindical como representante de los trabajadores y patenticen la labor de la organización por lograr una economía sostenible y sustentable

Al Premio 1ero. de Mayo pueden aspirar los trabajos publicados desde marzo del 2018 hasta febrero del próximo año, basadas en hechos concretos y constitiuyan ejemplos a imitar.

