Construirán más de 3 mil viviendas en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba. – El plan de construcción en Santiago de Cuba se propone construir más de 3 mil 300 viviendas por la vía estatal en el actual año, a pesar de las irregularidades en el abastecimiento de algunos suministros.

Mariana Denis Rojas, directora provincial de la Vivienda en esa oriental provincia, afirmó que al cierre del primer semestre, los resultados no han sido del todo satisfactorios, dadas las irregularidades que han tenido en el suministro de los recursos.

Añadió que para cerrar el año, deben trabajar a un ritmo de 448 viviendas concluidas mensuales, para poder lograr la cifra que tienen prevista.

La directivo de Santiago de Cuba indicó que sin dudas es un gran reto, pero aún es posible cumplir el plan y para ello tienen más de mil viviendas entre estructuras y terminación, que les permitirán entre los meses de julio, agosto y septiembre lograr mejores resultados.

