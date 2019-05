Constatan en Holguín preparación ante desastres

Holguín, Holguín.- El General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, viceministro de las FAR, chequeó en Holguín las acciones previstas en la segunda jornada del Ejercicio Meteoro, con participación de las estructuras de defensa territorial.

El Viceministro apreció la preparación para el enfrentamiento a desastres, junto al presidente del Consejo de Defensa Provincial, Ernesto Santiesteban Velázquez, otros jefes de las FAR y el MININT, así como directivos y trabajadores de entidades involucradas en el ejercicio.

En una zona residencial citadina se comprobó la capacidad para acometer acciones de rescate y salvamento de víctimas, ante el presunto paso de un tornado, y el correspondiente balance de sus consecuencias.

Espinosa Martín instó a fortalecer la decisiva participación popular en la preparación ante desastres y consideró cumplidos los objetivos del Ejercicio Meteoro en Holguín.

