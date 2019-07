Comienza el sábado transportación de pasajeros por trenes

La Habana, Cuba. – El nuevo servicio de transportación por ferrocarriles con los coches chinos se iniciará el próximo sábado con la salida Habana-Santiago de Cuba, cuyo recorrido durará 14 horas y 40 minutos aproximadamente.

De acuerdo con directivos de la Unión de Ferrocarriles que participaron en la Mesa Redonda, después se incorporarán las salidas Habana-Holguín, Habana-Guantánamo y Habana-Manzanillo, servicio que se prestará con los primeros 80 equipos llegados al país.

Informaron que de los 11 carros de pasajeros que se establece en cada recorrido, 7 tienen ventanilla con ventiladores incluidos y 4 son climatizados, y que se brindará servicio gastronómico en el asiento.

Para el viaje inicial el sábado se habilitará este miércoles la comercialización de los boletos; y además se podrá reservar con 30 días de antelación para ida y vuelta.

Directivos de los Ferrocarriles de Cuba expresaron en la Mesa Redonda que las próximas salidas de los trenes de pasajeros será provisionalmente desde la terminal La Coubre, que hoy se remodela.

Explicaron que los precios son inferiores al del servicio de Ómnibus, y se diferencian en dependencia del coche climatizado o no.

Desde los municipios cabeceras los precios son: a Guantánamo 100 pesos en el climatizado y 75 el no climatizado; a Santiago de Cuba 95 el climatizado y 70 sin climatización; a Bayamo 90 con aire acondicionado y 65 sin él.

Los trabajadores de trenes tienen el compromiso de rescatar la cultura ferroviaria, y aunque se han esforzado en los preparativos, incluso las tripulaciones, insisten en que la población debe contribuir con disciplina, conciencia y educación en el cuidado de los coches.

