Comenzó Feria Nacional Avícola

Con una amplia participación de Empresas Estatales y productores inició hoy la II Feria Nacional Avícola, en el Recinto Ferial de Rancho Boyeros, dedicada en esta ocasión a los 500 años de La Habana y los 55 de la Avicultura cubana.

El presidente del Grupo Empresarial Ganadero, Norberto Espinosa, dijo que la celebración del evento realizado en el marco del aniversario del Combinado Avícola debe tributar a una mayor atención de la actividad.

Agregó que la Feria cuenta con un amplio programa científico que incluye conferencias, talleres y presentaciones, lo cual, señaló, contribuirá a cumplir nuestro mayor reto que es la producción de alimentos para la población.

Destacó la labor de los avicultores cubanos, quienes lograron recuperar la producción de huevos después de las afectaciones sufridas por la falta de alimento animal debido al recrudecimiento del bloqueo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.