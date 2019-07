Chequean inversiones hidráulicas en Trinidad

Trinidad, Cuba. – Los trabajos del programa de rehabilitación hidráulica de la ciudad de Trinidad fueron evaluados por la vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, Ines María Chapman Waugh.

La dirigente llamó a resarcir atrasos en las inversiones que solo acumula un26 por ciento de ejecución en lo previsto para el presente año, debido a limitaciones materiales y a dificultades en la preparación de las obras, e inestabilidad de la fuerza de trabajo, entre otras causas.

Los trabajos para mejorar el abasto de agua a más de 70 mil habitantes de Trinidad y contribuir al desarrollo del turismo en la zona, requieren, precisó, de mayor organización e iniciativas para enfrentar los problemas.

El programa de rehabilitación hidráulica de Trinidad concibe trabajos en las redes de distribución, y evacuación de residuales e incremento de las fuentes de abasto de agua.

