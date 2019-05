Celebran tabacaleros su día (+Fotos)

El acto por el aniversario 108 del natalicio del líder obrero Lázaro Peña González y Día del Trabajador Tabacalero, se efectuó en la habanera Empresa del torcido para la exportación El Laguito.

Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y Secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, entregó el Sello Aniversario 80 de creada la CTC a dicho colectivo, y al trabajador destacado Eduardo Rivera Irizarri.

En el acto, obtuvieron la bandera de Vanguardia Nacional, las Empresas Cigarrillos Brascuba y Habanos S.A. por los resultados sobresalientes en el 2018, también varias entidades alcanzaron estímulos morales.

Néstor Hernández Martínez, Secretario general del Sindicato Nacional Agropecuario, Forestal y Tabacalero, destacó la voluntad de los afiliados de elevar la producción frente al recrudecimiento del bloqueo yanqui.



