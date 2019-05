Celebra Cuba Semana de Prevención Contra Incendios

Sancti Spíritus, Cuba. – Con una ceremonia en la central provincia de Sancti Spíritus comenzó en Cuba la Semana de Prevención Contra Incendios, que cada año se realiza para combatir esos siniestros.

En el acto se entregaron reconocimientos a instituciones destacadas en la prevención y a estudiantes ganadores del Concurso Nacional y provincial Bombero Voluntario Soy, y fueron presentados medios y equipos para la extinción de incendios en el Parque Serafín Sánchez Valdivia.

La Semana de Prevención Contra Incendios se extenderá hasta el domingo 19 de mayo, con acciones para minimizar los riesgos de siniestros, y se intensificará la divulgación al respecto.

El acto nacional en Sancti Spíritus por el comienzo de la jornada contó con la presencia del Coronel Daniel Chávez Fujishiro, Segundo Jefe del Cuerpo de Bomberos, y autoridades de esa provincia.

