Cederistas festejarán triunfo de la Revolución

Los integrantes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en Pinar del Río, se aprestan a celebrar con el júbilo que los caracteriza el Aniversario 60 del triunfo del Primero de Enero, por primera vez en un Consejo Popular de la capital vueltabajera.

La demarcación que fue agasajada por el acuerdo del Buró Provincial del Partido, es Cuba Libre, donde también se localizan varias entidades cuyos resultados económico-productivos repercuten positivamente en las finanzas del territorio.

Durante el año que concluye, los cederistas de Pinar del Río se destacaron en la vigilancia, el fortalecimiento de las estructuras de base, los destacamentos Mirando al Mar, y en las donaciones voluntarias de sangre.

Esos resultados les sirven de motivación para festejar con alegría en cada cuadra el cumpleaños de la Revolución, y los 60 años de victorias en compañía de Fidel.

