Canciller cubano reitera compromiso con Venezuela

El canciller Bruno Rodríguez reiteró hoy el compromiso de los colaboradores cubanos de continuar su labor social en Venezuela, tras encontrarse en La Habana con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, Diosdado Cabello.

Sostuve fraterno y provechoso encuentro con Cabello, escribió el titular cubano de Relaciones Exteriores en Twitter, donde añadió que ambos abordaron temas de la agenda internacional.

Diosdado, llegó el jueves a la nación antillana para recoger experiencias con vistas a la organización del XXV Foro de Sao Paulo, que tendrá lugar en Caracas a finales de julio.

Medios locales reportaron que el dirigente político venezolano, quien declaró que es fundamental la experiencia cubana en la organización de esos Foros sostendrá encuentros con integrantes del Partido y el Gobierno cubanos.

