Canciller cubano expresa condolencias a Indonencia

La Habana, Cuba. – El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, expresó este domingo en un mensaje en la red social Twitter sus condolencias a Indonesia a raíz de las numerosas vidas perdidas en ese país a causa de un tsunami y lo hizo extensivo a los familiares de las víctimas y los damnificados.

La Agencia Nacional de Manejo de Desastres de Indonesia confirmó este domingo más de 220 fallecidos y 800 heridos tras el fenómeno.

De acuerdo con el vocero Sutopo Purwo, fueron destruidas 556 casas, 9 hoteles y 360 barcos.

Los sismólogos señalaron como causa del fenónemo un corrimiento del suelo submarino en el estrecho de Sonda, provocado por la actividad del volcán Anak Krakatoa que la víspera expulsó magma, rocas y una columna de humo a más de medio kilómetro de altura y se cree que el vacío que creó esa masa sólida y otras anteriores causó el tsunami.

