Bayamo entre la reanimación de su entorno y la laboriosidad de su gente

A medida que se aproxima el Día de la Rebeldía Nacional, la ciudad de Bayamo alista sus espacios públicos para celebrar el acto central por el aniversario 66 de la gesta del Moncada.

Fuerzas constructoras, de Viales, Servicios Comunales, de las empresas Eléctrica y de Telecomunicaciones, entre otras, se empeñan en concluir con la calidad requerida los aseguramientos de la concentración.

Banderas, afiches y pancartas alegóricas a la histórica fecha, y a compromisos productivos de centros laborales adornan las calles, a la par que se pintan edificios, se reaniman instalaciones del Comercio y la Gastronomía, y se inauguran obras.

Las acciones en saludo a la heroica fecha incluyen la culminación de obras con vistas a mejorar la calidad de vida de la población, planes de producción y servicios que se sobrecumplen y graduaciones de nuevos profesionales y técnicos.

