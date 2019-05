Bandera de la ANAP llega a Demajagua

Manzanillo, Cuba. – En el sitio histórico Demajagua, en las proximidades de Manzanillo, se recibe hoy la Bandera Aniversario 60 de la Ley de Reforma Agraria, que inició la última etapa de su recorrido por toda Cuba en Dos Ríos, Jiguaní, donde cayó en combate José Martí.

Ese símbolo ya estuvo en las cooperativas agropecuarias Primer Soviet de América y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, abanderadas del cultivo de la caña, al igual que la manzanillera Omar Rivero, que recibe hoy el estandarte.

Acogerán además la Bandera Aniversario 60 de la Ley de Reforma Agraria las Cooperativas de Río Cauto, Media Luna y Niquero, el Museo Casa Natal de Celia y Playa Las Coloradas, por donde desembarcó la expedición del yate Granma.

El jueves, la bandera presidirá desde La Plata, en la Sierra Maestra, la convocatoria al XII Congreso campesino y el viernes en Providencia el acto nacional por el 17 de Mayo, Día del Campesino en Cuba.

