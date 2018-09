Avanza en Cuba debate del Proyecto de Constitución (Galería)

El Instituto Politécnico Fernando Regalado y Rico, en el capitalino municipio de Centro Habana, sirvió de escenario a los docentes del Consejo Popular Los Sitios para debatir en inteligente y enriquecedor intercambio, el Proyecto de Constitución

La consulta popular sobre el Proyecto de Constitución de la República llegó hasta las áreas de servicios del policlínico Belquis Sotomayor en la ciudad de Ciego de Ávila

Trabajadores de la EGREM debatieron el Proyecto de Constitución de la República de Cuba, sus criterios enriquecen el documento del que saldrá una nueva Carta Magna para el país

Consulta popular del Proyecto de Constitución de la República de Cuba en la Oficina Central de la Empresa de Refrigeración, Calderas y Medios de Pesajes

