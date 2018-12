Aumenta presencia femenina en la agricultura

Más de 5 mil 600 mujeres espirituanas forman parte de las cooperativas agropecuarias del territorio, como parte de la incorporación femenina a sectores vitales de la economía.

La cifra representa el 20 por ciento de la fuerza de esas unidades tanto de las Cooperativas de Producción Agropecuaria, como de las de Créditos y Servicios, estas últimas beneficiadas por la asignación a mujeres de tierras en usufructo.

La labor conjunta de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, permite la incorporación femenina a las labores agrícolas, y a incrementar su presencia en cargos dirigentes, tanto en la dirección como en las organizaciones de base del sector.

Para Sancti Spíritus, provincia la integración femenina a labores, entre ellas la ganadería, la producción de alimentos y la cosecha tabacalera es vital para enfrentar el déficit de fuerza laboral.

