Atracó en la bahía de Cienfuegos Buque Escuela Simón Bolívar

La bahía de Cienfuegos acogió hoy al bergantín de tres palos, una hermosa embarcación devenida Buque Escuela Simón Bolívar, de la Armada Bolivariana, perteneciente a la República Bolivariana de Venezuela.

Un emotivo recibimiento merecieron los integrantes del buque por parte de Lidia Esther Brunet, secretaria del Partido en la provincia de Cienfuegos, y el Contralmirante Luis Reyes López Segundo, Jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba.

Los himnos de Venezuela y de Cuba se escucharon en el muelle Olimpia Medina, donde una pequeña unidad de la Marina Cubana aportó a la ceremonia de bienvenida.

Luego de los saludos, el capitán de navío Alexander Rivero, Comandante del Buque Escuela, en declaraciones a la prensa, comunicó que zarparon con el objetivo de llevar un mensaje de paz, amor y solidaridad a 5 países, donde intercambiarán con sus homólogos de las armadas navales.

