Artemisa acoge encuentro de campesinos latinoamericanos

Artemisa, Cuba. – El VII Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo sesionará desde hoy y hasta el domingo en el Centro Integral de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Niceto Pérez, en el municipio de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa.

Los debates estarán dirigidos a temas como la construcción del Socialismo en el actual contexto político, económico y social de América Latina y el Caribe y el feminismo campesino y popular.

Por primera vez se celebrará en el Caribe el Congreso de Organizaciones del Campo en el que participarán 221 delegados extranjeros, entre los que figuran dirigentes de organizaciones campesinas.

La Coordinadora cuenta con 25 años de compromiso constante con la lucha social que representa a movimientos campesinos, de trabajadores, indígenas y afrodescendientes de toda América Latina.

