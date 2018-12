Aprueban plan de ordenamiento urbano de Trinidad

En la Sesión Ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Sancti Spíritus se aprobó la propuesta del Plan General de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Trinidad.

El documento establece las líneas generales para el desarrollo y la conservación de la III Villa cubana, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y convertida por sus valores patrimoniales en uno de los principales polos turísticos de la Isla.

Los delegados al máximo órgano de gobierno espirituano evaluaron además el pronóstico de cierre de la economía local en el presente año, que alcanzará crecimientos en importantes sectores productivos y en los indicadores de la eficiencia.

A la sesión ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Sancti Spíritus asistieron la miembro del Buró Político, Martha Ayala Ávila, y la primera secretaria del Partido en el territorio, Deyvi Pérez Martín.

