Anuncian medidas de la Defensa Civil ante baja extratropical

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil dio a conocer las principales medidas que debe adoptar la población sobre la baja extratropical que impacta hoy la parte occidental del archipiélago cubano.

Explicó este órgano, que es imprescindible asegurar la utilización, almacenamiento y consumo de agua segura, mediante la acción de hervirla y añadirle hipoclorito, al igual que verificar los medios para la protección de los artículos del hogar y colocarlos en lugares altos.

También, incrementar las medidas higiénicas sanitarias, estar listo para trasladarse hacia los centros de evacuación en el tiempo que se indique y preparar la mochila familiar.

Alertaron igualmente, sobre el hecho de no ingerir bebidas alcohólicas, vigilar que los niños jueguen cerca del hogar o de personas mayores, no tocar tomacorrientes que se hayan mojado, ni tampoco caminar entre aguas de inundación.

