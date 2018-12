Aniristas garantizan alimentos en Guantánamo

Gracias al ingenio de los aniristas, consagración y eficaz desempeño, funcionan en la ciudad de Guantánamo 6 fábricas pertenecientes a la Unidad Empresarial de Base Industrias Alimentarias, dedicadas a la producción de galletas de sal, sorbetos, barquillos, pastas, caramelos y conservas Guaso.

Isidoro Cuevas Corderos, con 63 años de edad, cuenta que cuando llegó a ese centro ya las maquinarias eran obsoletas y los aceros sonaban cansados.

Son equipos tan viejos que fallan continuamente y cada vez que se rompían proyectaba la forma de solucionarlos, la mayoría de las veces sin los recursos ni medios necesarios, comentó Cuevas.

El mecánico en Mantenimiento Industrial asegura que lo más difícil fue componer la tapadora americana con 102 años de explotación, para la cual tuvieron que inventar mandriles, resbaladores y otros componentes para sustituir los desgatados.

