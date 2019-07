Amplio plan de remozamiento de edificaciones en Granma

Bayamo, Cuba. – Trabajadores estatales y cuentapropistas lideran la construcción de nuevas obras socioeconómicas, remozamiento y pintura de fachadas en viviendas e instituciones, que Granma concluirá por ser la sede del acto nacional por el 26 de julio.

Especial impulso recibe el plan de viviendas para personas subsidiadas de bajos ingresos, el acondicionamiento de la Plaza de la Patria, su conjunto escultórico, el Salón de Protocolo, las áreas exteriores y el Teatro Bayamo.

En el área de la Plaza de la Patria, se pintó el edificio multifamiliar de 18 plantas, la fachada del Telecentro provincial y se le repone la cubierta a un amplio centro gastronómico.

Granma por tercera vez celebra el acto nacional por el 26 de julio, una región que acogió esa conmemoración hace 59 años en la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos del Caney de Las Mercedes, primera gran obra educacional construida por la Revolución.

